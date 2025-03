Polícia desarticula quadrilha que traficava drogas em presídios através de empresa alimentícia JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 17h49 (Atualizado em 19/03/2025 - 01h04 ) twitter

Uma operação policial realizada em cinco estados desarticulou uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas em presídios. Mais de 30 suspeitos foram presos na ação. Os investigadores descobriram o vínculo entre os criminosos e integrantes de um grande grupo do setor alimentício, que fornece produtos para cantinas de penitenciárias do Rio Grande do Sul. De acordo com os policiais, a empresa ajudava a quadrilha a lavar o dinheiro do crime. Os agentes apreenderam dinheiro, armas, munições, 26 kg de maconha e 1 kg de cocaína. Os investigadores afirmam que a organização criminosa coordenava as operações, mesmo com os principais líderes já presos.

