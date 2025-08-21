Polícia desmantela quadrilha de fraudes judiciais em operação nacional Onze suspeitos são presos em ação conjunta por golpes em processos judiciais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h40 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Operação policial conjunta resulta na prisão de 11 suspeitos envolvidos em fraudes judiciais.

O esquema criminoso movimentou cerca de R$ 5 milhões e afetou mais de 100 vítimas em Joinville, SC.

Quadrilha cobrava taxas processuais fictícias utilizando informações públicas e até clonando vozes de advogados.

Mais de 17 mil reclamações foram registradas no Brasil desde o início do ano, com destaque para 3.500 em São Paulo.

Uma operação conjunta das polícias de sete estados resultou na prisão de 11 pessoas suspeitas de envolvimento em fraudes contra indivíduos com processos judiciais em andamento. O esquema teria movimentado R$ 5 milhões e foi desmantelado após investigações iniciadas em Joinville, Santa Catarina. Mais de cem vítimas denunciaram o golpe na região.

As prisões ocorreram em uma comunidade na zona norte do Rio de Janeiro, onde a chegada dos agentes foi marcada por confronto com criminosos. Além do Rio, ações ocorreram em outros seis estados. A quadrilha é acusada de contatar advogados e clientes para cobrar taxas processuais fictícias, utilizando informações públicas de sites de consultas processuais.

Desde o início do ano, mais de 17 mil reclamações foram registradas em todo o Brasil, com 3.500 ocorrências em São Paulo. As investigações indicam que os criminosos também utilizavam nomes e até mesmo vozes clonadas de advogados para enganar suas vítimas. Carla, uma advogada que teve seu nome usado indevidamente por criminosos, alerta para que antes de qualquer pagamento, entre em contato com o advogado para se certificar que realmente se trata do próprio advogado que está falando com o cliente.

Quantas pessoas foram presas na operação contra fraudes judiciais?

Onze pessoas foram presas na operação conjunta das polícias de sete estados.

‌



Onde foi iniciada a investigação que resultou nas prisões?

As investigações foram iniciadas em Joinville, Santa Catarina.

Qual foi o impacto financeiro das fraudes cometidas pela quadrilha?

O esquema fraudulento teria movimentado R$ 5 milhões, afetando mais de cem vítimas que denunciaram o golpe na região.

‌



Quais táticas os criminosos usavam para enganar as vítimas?

Os criminosos contatavam advogados e clientes para cobrar taxas processuais fictícias, utilizando informações públicas de sites de consultas processuais e até clonando nomes e vozes de advogados.

‌



