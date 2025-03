Polícia desmantela 'resort do tráfico' no Rio de Janeiro Operação prende quatro suspeitos em mansão usada por facção criminosa JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 00h02 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h02 ) twitter

Polícia prende quatro suspeitos durante operação que demoliu o chamado ‘resort do tráfico’ no RJ

Uma operação policial no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, resultou na prisão de quatro suspeitos e na demolição de uma luxuosa mansão ligada ao tráfico. A propriedade servia como base de operações para Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como “Peixão”, líder de uma grande facção criminosa no estado.

A mansão, apelidada de “resort do tráfico”, possuía um lago artificial com carpas avaliadas em R$ 300 cada. Durante a ação policial, retroescavadeiras demoliram a estrutura e os peixes foram transferidos para um criadouro. Equipamentos de uma academia utilizada pela quadrilha também foram apreendidos.

A operação começou ao amanhecer com barricadas incendiadas sendo removidas por caminhões de areia para facilitar o acesso dos agentes. Cinco estações de trem foram fechadas temporariamente e dez escolas municipais suspenderam as aulas por segurança.

Os policiais também desativaram um provedor clandestino de internet operado pelo tráfico. Apesar dos esforços, “Peixão” não foi capturado e permanece foragido. As autoridades continuam monitorando suas atividades.

