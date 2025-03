Polícia do Rio realiza operação para prender envolvidos em morte de médica da Marinha JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/03/2025 - 17h44 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia do Rio de Janeiro realizou nesta quarta-feira (12) uma operação visando prender os envolvidos na morte de uma médica da Marinha, no final de 2024. A ação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra os traficantes envolvidos na morte de Gisele Mendes de Souza e Mello, superintendente do Hospital Naval Marcílio Dias. Os alvos principais são o autor do disparo e o chefe do tráfico de drogas do Complexo do Lins, na zona norte da cidade. Dois homens foram presos; um era alvo da operação e o outro foi detido em flagrante com um celular roubado.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #operação #rj