Polícia encontra fotos de Vitória no celular do principal suspeito pela morte da adolescente

A investigação sobre a morte de Vitória, em Cajamar, avançou após a polícia encontrar fotos da adolescente no celular de Maicol Sales dos Santos, principal suspeito do crime. Novas provas surgiram quando peritos recuperaram conteúdos do aparelho, revelando imagens de Vitória e outras jovens semelhantes a ela. Maicol está em prisão temporária por 30 dias, enfrentando acusações que incluem contradições em depoimentos e um perfil secreto em redes sociais onde seguia Vitória.

Além disso, vestígios de sangue e fios de cabelo foram encontrados na casa e no carro do suspeito, reforçando as suspeitas contra ele. Ferramentas como uma enxada e uma pá, pertencentes ao padrasto de Maicol, foram apreendidas perto do local onde o corpo foi encontrado.

Outros dois suspeitos, Daniel Lucas Pereira e Gustavo Vinícius de Moraes, também estão sendo investigados. Gustavo afirmou não ter contato com Vitória há meses, mas dados indicam que seus celulares estavam na mesma área durante o desaparecimento dela. O advogado da família acredita na participação de múltiplos envolvidos no crime.

