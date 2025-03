Polícia Federal desarticula quadrilha que enganava idosos em bancos Operação ocorre em Goiás, Distrito Federal e Ceará com três prisões efetuadas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 00h01 (Atualizado em 19/03/2025 - 00h01 ) twitter

Polícia prende três pessoas que fingiam ajudar idosos em agências bancárias para trocar os cartões

Uma operação da Polícia Federal resultou na prisão de três pessoas suspeitas de aplicar golpes em idosos em agências bancárias em Goiás, Distrito Federal e Ceará. Os envolvidos se passavam por ajudantes para trocar cartões e senhas das vítimas, causando prejuízos financeiros.

As investigações apontam que a quadrilha fez dez vítimas em Goiás entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, focando principalmente em idosos ou clientes de uma mesma instituição bancária. A abordagem dos criminosos incluía se oferecer para ajudar, momento em que trocavam os cartões e senhas dos clientes sem que eles percebessem. Entre as vítimas está Dona Dalva, que perdeu R$ 1.200 após ser abordada por um criminoso.

Os suspeitos detidos responderão por organização criminosa e furto qualificado mediante fraude. As autoridades recomendam que os idosos busquem auxílio apenas de funcionários dentro das agências bancárias e evitem aceitar ajuda de desconhecidos. A operação também cumpriu nove mandados de busca e apreensão nas três localidades.

