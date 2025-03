Polícia Federal investiga série de ataques cibernéticos contra portais da Justiça JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 21h58 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h11 ) twitter

A Polícia Federal investiga uma série de ataques cibernéticos contra portais da Justiça, como os do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª região. Uma fonte da PF informou ao jornalismo da RECORD que a estratégia utilizada pelos hackers foi a de ataque de negação, que tem o objetivo de tornar o sistema indisponível para os usuários por meio da sobrecarga do website. Em nota, o Superior Tribunal de Justiça informou que as tentativas foram bloqueadas e os sistemas do tribunal não foram derrubados.

