Polícia Federal prende suspeitos de apoio à fuga em Mossoró

Polícia prende 14 suspeitos de ajudar na fuga de detentos da Penitenciária de Mossoró (RN), em 2024

A Polícia Federal prendeu 14 integrantes do Comando Vermelho suspeitos de facilitar a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró. A operação resultou na emissão de 27 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Rio de Janeiro.

A Justiça também ordenou o bloqueio de R$ 22 milhões em contas bancárias ligadas aos investigados para desarticular financeiramente a organização criminosa.

Assista em vídeo - Polícia prende 14 suspeitos de ajudar na fuga de detentos da Penitenciária de Mossoró (RN), em 2024

