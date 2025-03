Polícia identifica oitavo suspeito no caso Vitória em Cajamar Parente do dono de carro apreendido está entre os investigados pela polícia JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 08/03/2025 - 00h38 (Atualizado em 08/03/2025 - 00h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Vitória: polícia identifica oitavo suspeito de participar do assassinato da adolescente em SP

A polícia identificou um oitavo suspeito no caso do assassinato de Vitória Regina de Souza, adolescente de 17 anos, em Cajamar, São Paulo . Este novo suspeito é primo do proprietário de um veículo apreendido onde foram encontrados fios de cabelo no porta-malas. Durante a investigação, peritos coletaram materiais genéticos desse automóvel.

Os policiais realizaram buscas em endereços ligados aos suspeitos na região metropolitana. Pela manhã, dois homens e uma mulher foram levados para prestar depoimento em Franco da Rocha; à tarde, outros três homens foram interrogados novamente. O ex-namorado da vítima também foi ouvido após ter sua prisão negada pela Justiça.

Inicialmente, sete pessoas eram tratadas como suspeitas, mas agora um oitavo indivíduo foi incluído na lista. A principal linha de investigação sugere que Vitória foi morta por vingança. Ela desapareceu em 26 de fevereiro e seu corpo foi encontrado uma semana depois. Acredita-se que ela tenha sido mantida em cativeiro por pelo menos dois dias antes de sua morte. O sepultamento ocorreu sob forte comoção em Cajamar.

Assista em vídeo - Caso Vitória: polícia identifica oitavo suspeito de participar do assassinato da adolescente em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!