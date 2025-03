Polícia investiga suspeitos no assassinato de jovem em Cajamar Peritos buscam evidências na casa do suspeito Michael Sales dos Santos JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 00h14 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h14 ) twitter

Caso Vitória: polícia vê indícios de que jovem foi levada para casa do suspeito do assassinato

Peritos da Polícia Científica investigaram a residência de Maicol Sales dos Santos, suspeito do assassinato da adolescente Vitória Regina de Souza na zona rural de Cajamar, São Paulo. A jovem foi possivelmente levada para o local antes de ser encontrada em uma mata.

A casa está localizada em uma área com imóveis vazios. Não há marcas visíveis de violência, mas o delegado responsável observou indícios de limpeza recente. Luminol foi usado para detectar vestígios de sangue, já encontrados no carro do suspeito. Equipamentos avançados como scanners tridimensionais foram empregados.

Uma cachorra treinada para farejar vestígios sanguíneos auxiliou nas buscas. Informações preliminares sugerem que Vitória foi mantida viva por dois dias antes de ser estrangulada. A possibilidade de abuso sexual está sob investigação. Maicol nega envolvimento no crime.

Outros dois homens estão sob escrutínio: Gustavo Vinícius de Moraes, ex-namorado da vítima, e Daniel Lucas Pereira, que teria filmado o percurso habitual dela. Mais de 20 testemunhas foram ouvidas e a análise dos celulares apreendidos continua. Laudos genéticos são esperados em até 40 dias.

