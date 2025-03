Polícia investiga transmissões ao vivo de ataques a moradores de rua Crimes tinham audiência em plataforma mantida por jovem goiano JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 23h53 (Atualizado em 20/03/2025 - 23h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia descobre grupo que organizava e transmitia ao vivo crimes violentos contra moradores de rua

A Polícia Civil identificou um grupo responsável por coordenar ataques violentos contra pessoas em situação de rua, transmitidos ao vivo na internet. No mês passado, no Rio de Janeiro, um morador de rua foi atacado com um coquetel molotov, resultando em queimaduras graves. A agressão foi assistida por 700 pessoas simultaneamente online.

Entre os envolvidos estão dois jovens: um adolescente de 16 anos de Goiás que gerenciava o canal das transmissões e outro de 17 anos presente no local do ataque no Rio de Janeiro. Um militar de 20 anos também foi detido. Mensagens interceptadas pela polícia indicam planos para novos ataques.

Durante a operação policial, mandados de busca foram cumpridos na casa do adolescente goiano em Caldas Novas. Apesar de ter sido interrogado, ele foi liberado posteriormente. As investigações continuam para determinar sua ligação com os crimes no Rio de Janeiro.

Assista em vídeo - Polícia descobre grupo que organizava e transmitia ao vivo crimes violentos contra moradores de rua

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!