Polícia investiga três suspeitos pela morte de adolescente em Cajamar Um homem foi preso após evidências serem encontradas em seu veículo JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 23h32

Caso Vitória: polícia reduz para três o número de suspeitos; testemunhas relatam ameaças

A Polícia Civil reduziu para três o número de suspeitos envolvidos na morte de Vitória Regina de Souza, uma adolescente de 17 anos, em Cajamar, região metropolitana de São Paulo . Maicol Sales dos Santos, vizinho da jovem, foi preso temporariamente após vestígios de sangue serem encontrados em seu carro. Outras duas pessoas continuam sob investigação, embora suas prisões tenham sido negadas pela Justiça.

Testemunhas afirmaram ter recebido ameaças para alterar seus depoimentos. A investigação inclui a análise de dez celulares apreendidos; um deles contém vídeos do trajeto habitual feito por Vitória antes do crime. Um fio de cabelo encontrado no carro está sendo comparado ao DNA da vítima.

A principal hipótese é que o assassinato tenha sido motivado por vingança. O laudo sobre possível abuso sexual deverá ser concluído em até 40 dias.

