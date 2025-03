Polícia prende homem suspeito de planejar invadir prédio do Supremo Tribunal Federal JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 01/03/2025 - 23h32 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h05 ) twitter

Um homem foi preso por tentar invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal, em Brasília (DF). Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 52 anos, tentou invadir o prédio na quarta (26) com ameaças e ofensas contra ministros do Supremo. Na casa dele, os policiais encontraram materiais para a construção de uma bomba caseira, além de bilhetes que confirmaram a intenção de atacar os ministros. Ele resistiu à prisão e foi preso em flagrante por resistência e desacato.

