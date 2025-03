Polícia prende nove suspeitos de provocar prejuízo superior a R$ 50 milhões em fraudes contra o INSS JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 21h57 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nove pessoas foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de envolvimento em fraudes contra o INSS. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha provocou um prejuízo de mais de R$ 50 milhões. A investigação começou há dois anos, após a prisão de um homem que tentava sacar valores de uma aposentadoria fraudulenta. Segundo a investigação, o grupo fazia pedidos de aposentadoria em nome de pessoas que não existiam ou que já haviam morrido. Para isso, apresentavam uma procuração da família do suposto beneficiário. O esquema tinha participação de servidores do INSS, que inseriam dados falsos no sistema previdenciário.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD