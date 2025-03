Polícia prende sete suspeitos de aplicar golpes com falsas diárias em pousadas de Goiás JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/03/2025 - 19h05 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h50 ) twitter

Sete pessoas foram presas nesta quarta-feira (12) suspeitas de aplicar golpes com falsas diárias em pousadas do interior de Goiás. Segundo a investigação, os suspeitos criavam perfis falsos de pousadas nas redes sociais com diárias mais baratas. Para garantir a reserva, eles exigiam o pagamento antecipado, mas, quando o cliente chegava para se hospedar, percebia que tinha caído em um golpe. Os presos são investigados pela participação em pelo menos 62 crimes de estelionato.

