Polícia prende três pessoas que fingiam ajudar idosos em agências bancárias para trocar os cartões JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 21h59 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal em Goiás, no Distrito Federal e no Ceará. Elas fingiam ajudar idosos em agências bancárias para trocar os cartões. De acordo com a investigação, a quadrilha fez dez vítimas, em Goiás, de novembro do ano passado a janeiro deste ano. Os suspeitos vão responder por organização criminosa e furto qualificado mediante fraude.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD