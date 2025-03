Polícia realiza mais de 300 prisões e apreende 78 celulares durante o Carnaval de SP JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 04/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h20 ) twitter

Mais de 300 pessoas foram presas em eventos de Carnaval no estado de São Paulo. A polícia também conseguiu recuperar 78 celulares que tinham sido roubados ou furtados nos desfiles de blocos. Para evitar os casos de furto, valem algumas estratégias: esconder as pochetes, usar bolsos internos e colocar as mochilas para frente. Confira a reportagem.

