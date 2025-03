Polícia vasculha os arredores do local onde a adolescente Vitória pode ter sido mantida refém JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h04 ) twitter

A Polícia Civil voltou a vasculhar os arredores do local onde a adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, pode ter sido mantida refém, em Cajamar (SP). O principal suspeito, Maicol Sales dos Santos monitorava as redes sociais da vítima desde o ano passado. Foi com a ajuda de um programa israelense que a polícia conseguiu acessar o conteúdo dos celulares apreendidos. No aparelho de Maicol, os investigadores recuperaram fotos de Vitória e de outras 12 jovens e ainda imagens de duas facas e de uma arma. A expectativa é que a polícia científica entregue, ainda esta semana, o laudo necroscópico com a causa da morte e os exames laboratoriais que vão apontar se os vestígios encontrados no carro e na casa de Maicol são de sangue humano e se há correspondência com o DNA de Vitória.

