Policiais de São Paulo são acusados de estupro após bloco de Carnaval Investigação envolve câmeras corporais e possível roubo de celular JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 21h55

PMs de SP são suspeitos de estuprar jovem após bloco de Carnaval

Dois policiais militares de São Paulo foram presos sob suspeita de envolvimento em um caso de estupro após um bloco de Carnaval. A vítima, uma jovem de 20 anos, relatou que os agentes ofereceram uma carona de Santo André a Diadema e afirmou ter sido violentada dentro da viatura. Ela também relatou ter sido abandonada perto de uma rodovia. Os policiais são investigados por estupro e roubo, já que o celular da jovem teria sido levado por eles. As prisões preventivas foram decretadas por abandono de posto e descumprimento de missão, com os agentes atualmente detidos no presídio Romão Gomes. A investigação utiliza imagens das câmeras corporais dos policiais e dados de GPS para refazer o trajeto daquela noite. A defesa dos policiais acredita que a perícia comprovará sua inocência, enquanto a Secretaria da Segurança Pública promete uma apuração rigorosa dos fatos.

