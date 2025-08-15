Policiais militares presos por extorsão na Baixada Fluminense Agentes de Belford Roxo cobravam taxas de comerciantes e mototaxistas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 22h21 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h21 ) twitter

Dez policiais militares foram detidos sob suspeita de extorquir comerciantes na Baixada Fluminense. A ação foi realizada pelo Ministério Público, que aponta que os agentes do batalhão de Belford Roxo exigiam pagamentos para oferecer segurança.

Os policiais atuavam durante o horário de trabalho, utilizando os recursos da corporação, como viaturas e armamentos. As investigações revelaram que os suspeitos também estabeleciam acordos com milicianos locais.

Os mandados de prisão e busca foram cumpridos por representantes do Ministério Público e da corregedoria da polícia militar. Conversas em aplicativos de mensagens foram analisadas, revelando o esquema de extorsão. Em casos anteriores, 11 policiais do mesmo batalhão já haviam sido presos por atividades semelhantes.

Os valores cobrados dos comerciantes chegavam a R$ 450 por semana, e em algumas situações, um único comerciante era extorquido por mais de um grupo de policiais. O Ministério Público condenou a prática, enfatizando que a segurança pública é uma obrigação do Estado e não deve ser comercializada.

Quantos policiais militares foram presos e por qual motivo?

Dez policiais militares foram presos sob suspeita de extorquir comerciantes na Baixada Fluminense.

Como os policiais estavam realizando as extorsões?

Os policiais estavam exigindo pagamentos de comerciantes e mototaxistas para oferecer segurança, atuando durante o horário de trabalho e utilizando viaturas e armamentos da corporação.

Quais foram as descobertas feitas durante as investigações?

As investigações revelaram que os policiais estabeleciam acordos com milicianos locais e que os valores cobrados chegavam a R$ 450 por semana, com casos em que um único comerciante era extorquido por mais de um grupo de policiais.

O que o Ministério Público disse sobre essa prática?

O Ministério Público condenou a prática de extorsão, ressaltando que a segurança pública é uma obrigação do Estado e não deve ser comercializada.

