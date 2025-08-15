Policiais militares presos por extorsão na Baixada Fluminense
Agentes de Belford Roxo cobravam taxas de comerciantes e mototaxistas
Dez policiais militares foram detidos sob suspeita de extorquir comerciantes na Baixada Fluminense. A ação foi realizada pelo Ministério Público, que aponta que os agentes do batalhão de Belford Roxo exigiam pagamentos para oferecer segurança.
Os policiais atuavam durante o horário de trabalho, utilizando os recursos da corporação, como viaturas e armamentos. As investigações revelaram que os suspeitos também estabeleciam acordos com milicianos locais.
Os mandados de prisão e busca foram cumpridos por representantes do Ministério Público e da corregedoria da polícia militar. Conversas em aplicativos de mensagens foram analisadas, revelando o esquema de extorsão. Em casos anteriores, 11 policiais do mesmo batalhão já haviam sido presos por atividades semelhantes.
Os valores cobrados dos comerciantes chegavam a R$ 450 por semana, e em algumas situações, um único comerciante era extorquido por mais de um grupo de policiais. O Ministério Público condenou a prática, enfatizando que a segurança pública é uma obrigação do Estado e não deve ser comercializada.
