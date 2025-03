Policiais se disfarçam para prender suspeitos durante o Carnaval em SP Ação estratégica reduziu roubos de celulares na cidade JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h34 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h34 ) twitter

Durante o Carnaval em São Paulo , policiais civis usaram fantasias para se infiltrar nos blocos e prender suspeitos de crimes patrimoniais. A operação resultou na redução de 37% nos roubos de celulares no estado. Composta por quatro homens e uma mulher, a equipe utilizou disfarces para se misturar aos foliões sem chamar atenção.

Os policiais relataram a importância de interagir com os foliões enquanto permaneciam atentos a atividades suspeitas. Em uma ação, um suspeito foi detido com sete celulares furtados, recebendo aplausos dos presentes. Uma policial destacou-se ao usar uma fantasia com fitas de cena do crime para efetuar uma prisão.

De acordo com a Secretaria da Segurança, foram registradas 3.678 ocorrências de roubo ou furto de celulares entre 28 de fevereiro e 4 de março, com uma média de 30 casos por hora. A equipe disfarçada prendeu 29 suspeitos, recuperou 89 celulares e 167 cartões, devolvendo 27 aparelhos aos proprietários. As operações continuarão nos blocos de pós-carnaval com novas fantasias planejadas para surpreender os criminosos.

