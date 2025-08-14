Policial baleado em Paraisópolis reconhece suspeito de roubo Cabo Santana identifica homem envolvido em roubo de arma durante perseguição JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h32 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h32 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O cabo Santana, policial baleado em Paraisópolis, reconheceu o homem que roubou sua arma.

O incidente ocorreu durante uma perseguição a suspeitos de roubos na Zona Sul de São Paulo.

Mesmo ferido, Santana conseguiu pedir ajuda e enviar sua localização aos colegas.

Gabriel Vieira dos Santos foi preso; Kauã Santos, suspeito de atirar, continua foragido.

O cabo Santana, policial baleado na comunidade de Paraisópolis em São Paulo, reconheceu o homem que roubou sua arma. O incidente ocorreu durante uma perseguição a suspeitos de roubos na Zona Sul da cidade. O policial foi atingido no pescoço e relatou momentos de tensão vividos durante a ação.

Na quinta-feira anterior ao reconhecimento, Santana participava de uma operação contra criminosos quando se viu isolado em Paraisópolis. Ao tentar deter um suspeito, foi baleado. Em seguida, outro homem roubou sua arma enquanto ele estava ferido no chão.

Mesmo ferido, o cabo Santana conseguiu pedir ajuda e enviar sua localização para os colegas, temendo desmaiar ou ser atacado novamente. Gabriel Vieira dos Santos, acusado de roubar a arma, foi preso; Kauã Santos, suspeito de atirar, ainda está foragido.

O cabo Santana ficará afastado por 30 dias para recuperação, mas manifestou o desejo de retornar ao trabalho pilotando motocicletas.

Quem é o policial envolvido no incidente em Paraisópolis?

O policial é o cabo Santana, que foi baleado durante uma operação na comunidade de Paraisópolis em São Paulo.

O que aconteceu durante a perseguição que o cabo Santana participou?

Durante a perseguição a suspeitos de roubos, o cabo Santana foi baleado no pescoço e teve sua arma roubada enquanto estava ferido no chão.

Quem foi preso e quem ainda está foragido após o incidente?

Gabriel Vieira dos Santos foi preso, acusado de roubar a arma do cabo Santana, enquanto Kauã Santos, suspeito de atirar, ainda está foragido.

Qual a condição do cabo Santana e seus planos para o futuro próximo?

O cabo Santana ficará afastado por 30 dias para recuperação, mas manifestou o desejo de retornar ao trabalho pilotando motocicletas.

