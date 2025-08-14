Policial baleado em Paraisópolis reconhece suspeito de roubo
Cabo Santana identifica homem envolvido em roubo de arma durante perseguição
O cabo Santana, policial baleado na comunidade de Paraisópolis em São Paulo, reconheceu o homem que roubou sua arma. O incidente ocorreu durante uma perseguição a suspeitos de roubos na Zona Sul da cidade. O policial foi atingido no pescoço e relatou momentos de tensão vividos durante a ação.
Na quinta-feira anterior ao reconhecimento, Santana participava de uma operação contra criminosos quando se viu isolado em Paraisópolis. Ao tentar deter um suspeito, foi baleado. Em seguida, outro homem roubou sua arma enquanto ele estava ferido no chão.
Mesmo ferido, o cabo Santana conseguiu pedir ajuda e enviar sua localização para os colegas, temendo desmaiar ou ser atacado novamente. Gabriel Vieira dos Santos, acusado de roubar a arma, foi preso; Kauã Santos, suspeito de atirar, ainda está foragido.
O cabo Santana ficará afastado por 30 dias para recuperação, mas manifestou o desejo de retornar ao trabalho pilotando motocicletas.
