Policial militar preso por agredir oficial de Justiça em Belo Horizonte Maria Sueli sofreu fratura no nariz durante intimação ao enteado do policial JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 23h55 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policial militar é preso após agredir oficial de Justiça, em Belo Horizonte (MG)

Um policial militar foi preso em Belo Horizonte após agredir Maria Sueli, uma oficial de Justiça, resultando em uma fratura no nariz da vítima. O incidente ocorreu no Dia Internacional da Mulher, quando Sueli tentava entregar uma intimação ao enteado do policial.

De acordo com Maria Sueli, o policial começou a agredi-la verbalmente e se tornou ainda mais agressivo quando ela apresentou sua identificação funcional. Durante a agressão, ele deu uma cabeçada e um soco em seu rosto, fazendo-a cair no chão. Após o ataque, o policial fugiu, mas foi localizado e preso no mesmo dia.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, com acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar. O policial enfrenta acusações de lesão corporal qualificada, identidade falsa, oposição à execução de ato legal, desacato e quatro crimes militares adicionais. No ano passado, o Sindicato dos Oficiais de Justiça registrou 210 casos semelhantes de agressões.

Assista em vídeo - Policial militar é preso após agredir oficial de Justiça, em Belo Horizonte (MG)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!