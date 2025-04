Policial morto em operação contra facção peruana em São Paulo Corpo do sargento foi velado em cerimônia fechada no Batalhão de Choque JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/04/2025 - 00h57 (Atualizado em 18/04/2025 - 00h57 ) twitter

PM morto durante operação contra criminosos peruanos é enterrado em São Paulo

Uma operação policial em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, resultou na morte do sargento Rafael Vilodres e de dois suspeitos peruanos. A ação visava cumprir mandados de prisão contra membros de uma facção criminosa do Peru. O sargento foi morto durante um confronto armado, e seu corpo foi velado no Batalhão de Choque em uma cerimônia fechada.

Os policiais tinham como alvo criminosos peruanos residentes em um condomínio local. Erick Moreno Hernández, conhecido como El Monstro e um dos criminosos mais procurados do Peru, era um dos alvos da investigação. A polícia ainda aguarda a identificação oficial dos corpos dos suspeitos para confirmar se El Monstro está entre os mortos.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a operação foi realizada em colaboração com a polícia peruana. A identificação dos suspeitos pode demorar devido à ausência de um banco de dados criminal compartilhado no Mercosul, mantendo a polícia atenta à possibilidade de fuga.

