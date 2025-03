Porto Alegre celebra aniversário em meio à reconstrução pós-enchente Cidade investe em infraestrutura para resistir a futuras inundações JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h32 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h32 ) twitter

Porto Alegre completa 253 anos e celebra primeiro aniversário depois das enchentes de maio de 2024

Porto Alegre comemora seus 253 anos enfrentando desafios de reconstrução após as enchentes de maio do ano passado. As inundações afetaram mais da metade dos bairros da cidade, resultando em prejuízos de R$ 600 milhões para o comércio e um custo de R$ 6 bilhões em reformas de hospitais e escolas.

Para aumentar a resistência a futuras enchentes, a prefeitura iniciou um programa de realocação para famílias como a de Janaína, cuja casa foi inundada. Obras estão em andamento para reconstruir estruturas como o calçadão em nível elevado e melhorar o sistema de contenção de cheias.

Um novo escritório foi criado para captar recursos financeiros necessários às obras. O Departamento de Águas revisa o sistema de proteção da cidade, buscando estratégias para torná-la mais resiliente a eventos climáticos extremos.

Assista em vídeo - Porto Alegre completa 253 anos e celebra primeiro aniversário depois das enchentes de maio de 2024

