Portuguesa enfrenta crise financeira com dívida de R$500 milhões Clube paulista se torna SAF e inclui terrenos públicos em negociação controversa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 23h14 (Atualizado em 16/07/2025 - 23h14 )

Endividada, Portuguesa vira SAF e promete a entrega de dois terrenos públicos aos novos donos

A Portuguesa, um dos clubes de futebol mais tradicionais de São Paulo, está enfrentando uma grave crise financeira com dívidas superiores a R$500 milhões. Para tentar resolver essa situação, o clube foi transformado em uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF) e comprometeu-se a transferir parte de seu patrimônio para novos gestores. No entanto, dois terrenos incluídos nesse acordo são públicos.

Um dos terrenos está localizado no Canindé, cedido pela Prefeitura de São Paulo, enquanto o outro é um centro de treinamento no Parque Ecológico do Tietê, pertencente ao governo estadual com uso intransferível. Essa inclusão gerou controvérsias sobre a legalidade do acordo.

A diretoria jurídica da Portuguesa reconhece as dívidas existentes, mas nega quaisquer irregularidades financeiras. A Polícia Civil investiga denúncias feitas por credores sobre possíveis fraudes financeiras envolvendo o clube. Enquanto isso, a Prefeitura de São Paulo analisa a situação dos terrenos.

Os representantes da SAF afirmaram que honrarão as dívidas trabalhistas após a aprovação do plano de recuperação judicial. Credores temem que a SAF possa se apropriar do patrimônio do clube enquanto deixa as dívidas pendentes para a Portuguesa.

