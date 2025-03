Prazo final para prefeituras mineiras aderirem ao acordo de Mariana Municípios buscam mais tempo para analisar documento complexo; apenas 17 aderiram JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h19 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h19 ) twitter

Cidades afetadas pela tragédia de Mariana têm até quinta (6) para assinarem acordo de recuperação

O prazo para que as prefeituras das cidades mineiras afetadas pela tragédia de Mariana assinem o acordo de recuperação termina nesta quinta-feira. Apenas 17 das 49 cidades atingidas aderiram ao acordo, que busca reparar os danos do rompimento da barragem do Fundão ocorrido há mais de nove anos.

A Associação Mineira de Municípios solicitou ao Supremo Tribunal Federal uma extensão de seis meses no prazo, argumentando que os prefeitos precisam de mais tempo para analisar o documento extenso. A proposta prevê um repasse de R$ 132 bilhões aos atingidos e a extinção da Fundação Renova, com as prefeituras assumindo a execução dos projetos de reparação.

Os municípios também aguardam uma decisão da Justiça Inglesa sobre um processo que busca uma indenização de R$ 230 bilhões. A Samarco afirmou que o acordo é a única alternativa viável para garantir a continuidade das ações de reparação.

