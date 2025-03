Prazo para assinar acordo de R$ 170 bilhões de recuperação ambiental em MG termina nesta quinta (6) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 18h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 01h11 ) twitter

Termina nesta quinta-feira (6) o prazo para as prefeituras das cidades de Minas Gerais atingidas pela tragédia de Mariana (MG) assinarem o acordo de R$ 170 bilhões para a recuperação do maior desastre ambiental do país. Até o momento, 15 dos 49 municípios assinaram o documento. A Associação Mineira de Municípios entrou com requerimento para prorrogar por mais seis meses o prazo para análise do acordo, que é um documento com mais de mil páginas. Ele pode transferir às prefeituras a responsabilidade pela recuperação dos danos causados pelo desastre ambiental, que matou 19 pessoas e devastou o Rio Doce, em 2015.

