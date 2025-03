Prefeitura do Rio altera projeto e pretende armar Guarda Municipal JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/03/2025 - 14h29 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h04 ) twitter

Depois de anunciar a criação de uma força independente para ajudar no policiamento da cidade, a prefeitura do Rio alterou o projeto e agora pretende armar a Guarda Municipal. O texto será encaminhado à Câmara dos Vereadores na próxima segunda-feira (10). Na nova versão do projeto, a Guarda Municipal será transformada na Força Municipal de Segurança e agentes concursados vão poder fazer parte do grupo de elite. A nova força contará com 4,5 mil agentes e estará voltada ao policiamento nas ruas. O grupamento será monitorado pelo Ministério Público e poderá atuar em apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil.

