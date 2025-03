Prefeitura do Rio de Janeiro decide armar a Guarda Municipal Projeto será encaminhado à Câmara dos Vereadores na próxima semana JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 08/03/2025 - 00h48 (Atualizado em 08/03/2025 - 00h48 ) twitter

Prefeitura do RJ volta atrás e desiste de criar Força Municipal para ajudar no policiamento

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que, em vez de criar uma nova força municipal de segurança, irá armar a Guarda Municipal. A proposta será enviada à Câmara dos Vereadores na próxima segunda-feira. Esta decisão surge após críticas ao plano inicial de criar uma força separada para o policiamento.

O prefeito Eduardo Paes informou que o novo projeto prevê que a Guarda Municipal atue como força de segurança, com um grupamento específico armado. A proposta original, que previa uma força armada independente, enfrentou resistência e foi reformulada após negociações.

Com a autorização do Supremo Tribunal Federal para que guardas municipais atuem como polícia, o novo modelo incluirá cerca de 4.500 agentes, que poderão ser ex-militares ou guardas municipais. Este grupamento será monitorado pelo Ministério Público e atuará em apoio às polícias Militar e Civil, sem poderes investigativos.

A decisão coloca o Rio de Janeiro em linha com outras capitais do país que já contam com guardas municipais armados. A prefeitura garante que o treinamento dos agentes será rigoroso para garantir a segurança pública.

