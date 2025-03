Prefeitura do RJ volta atrás e desiste de criar Força Municipal para ajudar no policiamento JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 07/03/2025 - 22h57 (Atualizado em 08/03/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Depois de anunciar a criação de uma força municipal para ajudar no policiamento do Rio de Janeiro, a prefeitura voltou atrás e agora pretende armar a Guarda Municipal. A medida foi anunciada pelo prefeito Eduardo Paes após críticas à criação de uma força de segurança na cidade. O projeto original previa um grupo armado independente da Guarda Municipal. De acordo com a nova proposta, o policiamento será feito por um grupamento específico, dentro da própria Guarda. A "Força de Segurança Armada" terá 4.500 agentes. O efetivo poderá ser composto por ex-militares ou guardas municipais. O grupamento vai ser monitorado pelo Ministério Público e poderá atuar em apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil, mas não terá poder de investigação.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD