Presidiários aplicam golpes milionários em aplicativo de namoro Criminosos usaram perfis falsos para extorquir vítimas de alto poder aquisitivo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 21h53 (Atualizado em 25/03/2025 - 21h53 )

Presidiários extorquem R$ 1,8 milhão de vítima que caiu em golpe dentro de aplicativo de encontro

Detentos em presídios do sul do Brasil estavam envolvidos em um esquema de extorsão através de um aplicativo de encontros voltado para pessoas de alto poder aquisitivo. A investigação começou após denúncias de três vítimas, revelando que uma delas perdeu R$ 1,8 milhão. Os criminosos criavam perfis falsos no aplicativo e exigiam fotos íntimas das vítimas. Com essas imagens, iniciavam a extorsão, ameaçando divulgar o material caso não recebessem dinheiro. Ao longo de seis meses, a polícia rastreou comunicações e fluxo financeiro, identificando que o grupo causou um prejuízo superior a R$ 3 milhões a um total de 24 pessoas.

Durante a operação policial, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Foram encontrados celulares, dinheiro e drogas. Quatro detentos já condenados anteriormente por crimes semelhantes podem enfrentar novas acusações de extorsão.

