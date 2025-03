Previsão de chuvas intensas no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul nesta terça Frente fria provocará queda nas temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste no fim da semana JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 23h42 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h42 ) twitter

Confira a previsão do tempo para esta terça (11)

Nesta terça-feira (11), a previsão do tempo indica chuvas intensas no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, com alertas de temporais em Curitiba e Campo Grande. Em São Paulo, o dia será abafado com sol pela manhã, seguido por chuvas fortes à tarde. No Rio de Janeiro , as temperaturas permanecem altas com aumento na probabilidade de chuva.

Duas frentes frias estão em ação no Brasil. Uma avança pelo Sudeste, influenciando São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; a outra atua no Sul. As temperaturas variam por região: Porto Alegre pode chegar a 26 graus; Vitória atinge até 35 graus; Goiânia chega a 34 graus; Natal tem máxima de 30 graus; Manaus alcança até 28 graus.

Em Dracena (SP), espera-se calor de até 34 graus com chuvas à tarde. Em Itapoá (SC), o tempo será nublado com possibilidade de temporais na quarta-feira.

