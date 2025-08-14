Previsão do tempo alerta para áreas secas nesta quinta-feira
Ar seco predomina em várias regiões do Brasil
O Brasil enfrenta mais um dia de clima seco nesta quinta-feira, com alerta para diversas regiões. As áreas afetadas incluem desde o norte do Paraná até o interior do Nordeste, passando pelo centro-sul do Tocantins e interior de São Paulo até Minas Gerais, sul do Amazonas e Acre.
Em Campo Grande, a previsão é de tempo seco e quente com temperaturas chegando a 29 graus. Em São Paulo, as nuvens aumentam à tarde com possibilidade de garoa e máxima de 19 graus. Florianópolis deve ter sol entre nuvens com máxima também de 19 graus.
Na quarta-feira, a maior quantidade de chuva foi registrada no Tocantins, Pará e Maranhão. Para quinta-feira, uma frente fria deve trazer chuva ao litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Porto Alegre terá máxima de 15 graus; Rio de Janeiro pode atingir até 24 graus; Brasília chega a 30 graus; Natal a 29; e Porto Velho a até 36 graus.
