Previsão do tempo alerta para áreas secas nesta quinta-feira

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil enfrenta clima seco com alerta em diversas regiões.

Ações incluem áreas do norte do Paraná ao interior do Nordeste.

Temperaturas variam de 15 a 36 graus em diferentes cidades.

Frente fria deve trazer chuvas ao litoral de São Paulo e Rio de Janeiro.

O Brasil enfrenta mais um dia de clima seco nesta quinta-feira, com alerta para diversas regiões. As áreas afetadas incluem desde o norte do Paraná até o interior do Nordeste, passando pelo centro-sul do Tocantins e interior de São Paulo até Minas Gerais, sul do Amazonas e Acre.

Em Campo Grande, a previsão é de tempo seco e quente com temperaturas chegando a 29 graus. Em São Paulo, as nuvens aumentam à tarde com possibilidade de garoa e máxima de 19 graus. Florianópolis deve ter sol entre nuvens com máxima também de 19 graus.

Na quarta-feira, a maior quantidade de chuva foi registrada no Tocantins, Pará e Maranhão. Para quinta-feira, uma frente fria deve trazer chuva ao litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Porto Alegre terá máxima de 15 graus; Rio de Janeiro pode atingir até 24 graus; Brasília chega a 30 graus; Natal a 29; e Porto Velho a até 36 graus.

Quais regiões do Brasil estão sob alerta de clima seco nesta quinta-feira?

O alerta abrange desde o norte do Paraná até o interior do Nordeste, incluindo o centro-sul do Tocantins, interior de São Paulo, Minas Gerais, sul do Amazonas e Acre.

Como será o clima em Campo Grande e São Paulo nesta quinta-feira?

Em Campo Grande, o clima será seco e quente, com temperaturas chegando a 29 graus. Já em São Paulo, há previsão de aumento nas nuvens à tarde, com possibilidade de garoa e máxima de 19 graus.

Onde foi registrada a maior quantidade de chuva na quarta-feira?

A maior quantidade de chuva foi registrada no Tocantins, Pará e Maranhão.

Qual a previsão do tempo para Porto Alegre e Rio de Janeiro nesta quinta-feira?

Porto Alegre terá máxima de 15 graus, enquanto o Rio de Janeiro pode atingir até 24 graus.

