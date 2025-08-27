Previsão do tempo aponta redução de temporais no Sul
Instabilidade diminui no Sul, mas chuvas fortes podem ocorrer em algumas regiões
Na quarta-feira (27), as áreas de instabilidade que causaram granizo em Castro, no Paraná, devem se afastar da região Sul. Isso reduz o risco de temporais, embora possa chover forte no leste de Santa Catarina e do Paraná. Em Porto Alegre, espera-se sol entre nuvens com máxima de 20 graus.
Em São Paulo, a previsão indica chuva na madrugada com possibilidade de retorno à tarde; máxima de 23 graus. Brasília terá tempo quente e seco com temperatura em torno de 31 graus. No Nordeste, ventos marítimos podem provocar pancadas nos litorais da Bahia e Sergipe. No Norte, pancadas são esperadas no Amazonas, Roraima e no norte do Pará e Amapá devido ao calor e umidade.
No Centro-Oeste, o ar seco mantém as temperaturas altas. Florianópolis deve registrar 17 graus; Belo Horizonte, 29 graus; Cuiabá, 31 graus; Belém, 34 graus; e João Pessoa até 27 graus. Em Curitiba, a quarta será nublada com garoa e temperatura de 15 graus; enquanto Monsenhor Hipólito no Piauí terá sol e calor chegando a 35 graus.
