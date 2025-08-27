Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Previsão do tempo aponta redução de temporais no Sul

Instabilidade diminui no Sul, mas chuvas fortes podem ocorrer em algumas regiões

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Instabilidade que causou granizo em Castro, PR, deve se afastar do Sul.
  • Risco de temporais reduz, mas chuvas fortes podem ocorrer em leste de SC e PR.
  • Temperaturas variam: Porto Alegre com 20°C, São Paulo até 23°C, e Brasília 31°C.
  • Centro-Oeste permanece com ar seco e calor, enquanto áreas do Norte e Nordeste esperam pancadas de chuvas.

 

Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (27)
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (27)

Na quarta-feira (27), as áreas de instabilidade que causaram granizo em Castro, no Paraná, devem se afastar da região Sul. Isso reduz o risco de temporais, embora possa chover forte no leste de Santa Catarina e do Paraná. Em Porto Alegre, espera-se sol entre nuvens com máxima de 20 graus.

Em São Paulo, a previsão indica chuva na madrugada com possibilidade de retorno à tarde; máxima de 23 graus. Brasília terá tempo quente e seco com temperatura em torno de 31 graus. No Nordeste, ventos marítimos podem provocar pancadas nos litorais da Bahia e Sergipe. No Norte, pancadas são esperadas no Amazonas, Roraima e no norte do Pará e Amapá devido ao calor e umidade.

No Centro-Oeste, o ar seco mantém as temperaturas altas. Florianópolis deve registrar 17 graus; Belo Horizonte, 29 graus; Cuiabá, 31 graus; Belém, 34 graus; e João Pessoa até 27 graus. Em Curitiba, a quarta será nublada com garoa e temperatura de 15 graus; enquanto Monsenhor Hipólito no Piauí terá sol e calor chegando a 35 graus.

Perguntas e Respostas

Como será a previsão do tempo no Sul na quarta-feira (27)?


Na quarta-feira (27), as áreas de instabilidade que causaram granizo em Castro, no Paraná, devem se afastar da região Sul, reduzindo o risco de temporais, embora possa chover forte no leste de Santa Catarina e do Paraná.

Qual a temperatura esperada em Porto Alegre na quarta-feira?


Em Porto Alegre, espera-se sol entre nuvens com máxima de 20 graus.

Como será o tempo em outras regiões do Brasil na mesma data?


Em São Paulo, há previsão de chuva na madrugada, com possibilidade de retorno à tarde e máxima de 23 graus. Brasília terá tempo quente e seco, com temperatura em torno de 31 graus. No Nordeste, ventos marítimos podem provocar pancadas nos litorais da Bahia e Sergipe. No Norte, pancadas são esperadas no Amazonas, Roraima e no norte do Pará e Amapá.

Quais as temperaturas previstas em algumas cidades brasileiras?

Florianópolis deve registrar 17 graus; Belo Horizonte, 29 graus; Cuiabá, 31 graus; Belém, 34 graus; e João Pessoa até 27 graus. Em Curitiba, a quarta será nublada com garoa e temperatura de 15 graus, enquanto Monsenhor Hipólito no Piauí terá sol e calor chegando a 35 graus.

Assista ao vídeo - Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (27)

Veja também


As áreas de instabilidade se afastam um pouco mais da região Sul e o risco para temporais diminui

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.