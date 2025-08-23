Previsão do tempo indica temporais no Sul e calor no Sudeste
Frente fria avança e afeta clima em diversas regiões do Brasil
Neste sábado (23), a frente fria que se desloca pela costa da região Sul provocará temporais no Paraná e possibilidade de granizo no Rio Grande do Sul até a manhã. No sul e oeste de Mato Grosso do Sul, a previsão é de chuva intensa. Porto Alegre terá um dia chuvoso com risco de tempestades em qualquer momento.
Em São Paulo, o tempo será ensolarado com temperaturas chegando a 32 graus, enquanto Palmas enfrentará um calor de 35 graus e tempo seco. O interior do Brasil será atingido por uma massa de ar seco, resultando em calor e umidade baixa à tarde.
No Nordeste, ventos na costa causam pancadas de chuva desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. No Norte do país, chuvas fortes são esperadas no Acre, Amazonas, Roraima e no norte do Amapá. As temperaturas em outras capitais incluem 28 graus em Belo Horizonte, 38 em Cuiabá, 35 em Manaus e 27 em Maceió.
Perguntas e Respostas
Quais são as previsões do tempo para a região Sul do Brasil neste sábado?
Neste sábado (23), uma frente fria provocará temporais no Paraná e possibilidade de granizo no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia será chuvoso com risco de tempestades.
Como será o clima no Sudeste e nas demais regiões do Brasil?
Em São Paulo, o tempo será ensolarado com temperaturas chegando a 32 graus. O calor será intenso em Palmas, com previsão de 35 graus e tempo seco. No Nordeste, ventos na costa causarão pancadas de chuva desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, enquanto chuvas fortes são esperadas no Norte do país.
Qual é a previsão para as temperaturas nas capitais brasileiras mencionadas?
As temperaturas esperadas incluem 28 graus em Belo Horizonte, 38 em Cuiabá, 35 em Manaus e 27 em Maceió.
O que pode ser esperado no interior do Brasil em termos de clima?
O interior do Brasil será afetado por uma massa de ar seco, resultando em calor e umidade baixa à tarde.
