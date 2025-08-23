Previsão do tempo indica temporais no Sul e calor no Sudeste Frente fria avança e afeta clima em diversas regiões do Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h24 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A frente fria provoca temporais no Sul do Brasil, com risco de granizo no Rio Grande do Sul.

São Paulo terá dias ensolarados com temperaturas chegando a 32 graus, enquanto Palmas registrará 35 graus.

No Nordeste, há pancadas de chuva devido a ventos na costa, de Bahia ao Rio Grande do Norte.

Chuvas fortes são esperadas no Norte, especialmente no Acre, Amazonas, Roraima e norte do Amapá.

Confira a previsão do tempo para este sábado (23)

Neste sábado (23), a frente fria que se desloca pela costa da região Sul provocará temporais no Paraná e possibilidade de granizo no Rio Grande do Sul até a manhã. No sul e oeste de Mato Grosso do Sul, a previsão é de chuva intensa. Porto Alegre terá um dia chuvoso com risco de tempestades em qualquer momento.

Em São Paulo, o tempo será ensolarado com temperaturas chegando a 32 graus, enquanto Palmas enfrentará um calor de 35 graus e tempo seco. O interior do Brasil será atingido por uma massa de ar seco, resultando em calor e umidade baixa à tarde.

No Nordeste, ventos na costa causam pancadas de chuva desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. No Norte do país, chuvas fortes são esperadas no Acre, Amazonas, Roraima e no norte do Amapá. As temperaturas em outras capitais incluem 28 graus em Belo Horizonte, 38 em Cuiabá, 35 em Manaus e 27 em Maceió.

Assista ao vídeo - Confira a previsão do tempo para este sábado (23)

