Previsão do tempo para quarta-feira indica chuvas fortes Queda de temperatura no Sul, Sudeste e Centro-Oeste com avanço de frente fria JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 00h03 (Atualizado em 19/03/2025 - 00h03 )

Saiba qual a previsão do tempo para esta quarta (19)

Após dias de temperaturas amenas e céu nublado no Centro-Sul do Brasil, espera-se uma mudança climática significativa nesta quarta-feira. Uma nova frente fria trará chuvas intensas e redução nas temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em Curitiba (PR), o dia será nublado e chuvoso com temperaturas em torno de 24 graus. São Paulo está sob alerta de temporais com máxima de até 25 graus. Campo Grande terá pancadas rápidas de chuva à tarde com máxima de 29 graus.

A região Norte registrou os maiores volumes de chuva recentemente. A frente fria deverá avançar pelo Sudeste, aumentando a chance de temporais na área. No Centro-Oeste, a entrada de umidade favorecerá precipitações entre Goiânia, Campo Grande e Cuiabá.

Alertas foram emitidos para o interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais devido à possibilidade de chuvas intensas. Na região serrana do Rio de Janeiro também há risco significativo de chuva forte. A capital fluminense pode registrar volumes elevados com temperaturas atingindo até 30 graus.

Em Salvador (BA), espera-se sol com pancadas rápidas à tarde até quinta-feira sem alertas significativos, enquanto na sexta-feira o tempo deve ficar seco com máxima de 30 graus. Anápolis (GO) não tem previsão de chuva para amanhã; no entanto, instabilidades podem surgir a partir de quinta-feira com chuvas rápidas previstas.

