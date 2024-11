Neste fim de semana, a cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, tem previsão de chuvas. No sábado (2) a chuva pode se intensificar à tarde, já o domingo (3) será marcado por céu nublado e e tempo chuvoso ao longo do dia. As temperaturas máximas variam entre 27ºC e 30ºC graus nos dois dias.