Primeiro caso de câncer raro ligado a silicone no Brasil Mulher morre após diagnóstico de carcinoma raro em Barretos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h55 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h55 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher de 38 anos morreu em Barretos, SP, após diagnóstico de carcinoma espinocelular associado a silicone.

Este é o primeiro caso documentado de câncer raro ligado a implantes de silicone no Brasil.

Bianca começou a ter sintomas como fadiga, queda de cabelo e ganho de peso após colocar próteses de silicone aos 22 anos.

Especialistas ressaltam que a doença é rara e recomendam atenção a sintomas para um acompanhamento médico adequado.

Uma mulher de 38 anos morreu em Barretos, São Paulo, dez meses após ser diagnosticada com carcinoma espinocelular, um tipo raro de câncer associado a implantes de silicone. Este é o primeiro caso documentado no Brasil.

Bianca colocou próteses de silicone aos 22 anos e começou a apresentar fadiga extrema, queda de cabelo, perda de memória e ganho de peso. Após encontrar relatos semelhantes em um grupo internacional, decidiu remover o implante, o que melhorou significativamente sua saúde.

Apesar do aumento na retirada dos implantes por algumas mulheres, especialistas afirmam que a doença é extremamente rara, com apenas 17 casos conhecidos mundialmente. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica afirma que o carcinoma ocorre geralmente em pacientes com próteses há décadas e reitera que os implantes são seguros.

Médicos recomendam atenção a sintomas como aumento ou inchaço das mamas e nódulos palpáveis. Avaliações médicas especializadas são essenciais para acompanhamento adequado.

Qual o caso recente envolvendo câncer raro no Brasil?

Uma mulher de 38 anos morreu em Barretos, São Paulo, após ser diagnosticada com carcinoma espinocelular, um tipo raro de câncer associado a implantes de silicone. Este é o primeiro caso documentado no Brasil.

Quais sintomas a mulher apresentou antes de decidir remover o implante?

Bianca apresentou fadiga extrema, queda de cabelo, perda de memória e ganho de peso antes de decidir remover o implante.

O que afirmam os especialistas sobre a relação entre silicone e câncer?

Especialistas afirmam que a doença é extremamente rara, com apenas 17 casos conhecidos globalmente. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica enfatiza que o carcinoma geralmente ocorre em pacientes com próteses há décadas e reafirma que os implantes são seguros.

Quais recomendações são dadas pelos médicos em relação a sintomas associados a implantes de silicone?

Médicos recomendam atenção a sintomas como aumento ou inchaço das mamas e nódulos palpáveis, ressaltando a importância de avaliações médicas especializadas para um acompanhamento adequado.

‌



