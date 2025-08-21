Primeiro caso de câncer raro ligado a silicone no Brasil
Mulher morre após diagnóstico de carcinoma raro em Barretos
Uma mulher de 38 anos morreu em Barretos, São Paulo, dez meses após ser diagnosticada com carcinoma espinocelular, um tipo raro de câncer associado a implantes de silicone. Este é o primeiro caso documentado no Brasil.
Bianca colocou próteses de silicone aos 22 anos e começou a apresentar fadiga extrema, queda de cabelo, perda de memória e ganho de peso. Após encontrar relatos semelhantes em um grupo internacional, decidiu remover o implante, o que melhorou significativamente sua saúde.
Apesar do aumento na retirada dos implantes por algumas mulheres, especialistas afirmam que a doença é extremamente rara, com apenas 17 casos conhecidos mundialmente. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica afirma que o carcinoma ocorre geralmente em pacientes com próteses há décadas e reitera que os implantes são seguros.
Médicos recomendam atenção a sintomas como aumento ou inchaço das mamas e nódulos palpáveis. Avaliações médicas especializadas são essenciais para acompanhamento adequado.
