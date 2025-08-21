Logo R7.com
Primeiro caso de câncer raro ligado a silicone no Brasil

Mulher morre após diagnóstico de carcinoma raro em Barretos

  • Uma mulher de 38 anos morreu em Barretos, SP, após diagnóstico de carcinoma espinocelular associado a silicone.
  • Este é o primeiro caso documentado de câncer raro ligado a implantes de silicone no Brasil.
  • Bianca começou a ter sintomas como fadiga, queda de cabelo e ganho de peso após colocar próteses de silicone aos 22 anos.
  • Especialistas ressaltam que a doença é rara e recomendam atenção a sintomas para um acompanhamento médico adequado.

 

Uma mulher de 38 anos morreu em Barretos, São Paulo, dez meses após ser diagnosticada com carcinoma espinocelular, um tipo raro de câncer associado a implantes de silicone. Este é o primeiro caso documentado no Brasil.

Bianca colocou próteses de silicone aos 22 anos e começou a apresentar fadiga extrema, queda de cabelo, perda de memória e ganho de peso. Após encontrar relatos semelhantes em um grupo internacional, decidiu remover o implante, o que melhorou significativamente sua saúde.

Apesar do aumento na retirada dos implantes por algumas mulheres, especialistas afirmam que a doença é extremamente rara, com apenas 17 casos conhecidos mundialmente. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica afirma que o carcinoma ocorre geralmente em pacientes com próteses há décadas e reitera que os implantes são seguros.

Médicos recomendam atenção a sintomas como aumento ou inchaço das mamas e nódulos palpáveis. Avaliações médicas especializadas são essenciais para acompanhamento adequado.


