Primeiro caso de nova cepa do vírus Mpox é confirmado no estado de SP

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de uma nova cepa do vírus Mpox. A paciente é uma mulher, de 29 anos, moradora da região metropolitana. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, ela disse que começou a sentir os sintomas há três semanas e que manteve contato com um parente que esteve na República Democrática do Congo, onde há uma epidemia do vírus. A paciente está internada em um setor isolado de um hospital e se recupera bem. Os sintomas incluem febre, dores musculares e de cabeça, dor de garganta, congestão nasal e tosse. E ainda: Brasil inaugura escritório da ONU Turismo e se torna o 3º país do mundo a contar com a representação.

