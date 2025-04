Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Amapaense ocorre neste sábado (26) Oratório enfrenta Independente por vaga na Copa do Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h44 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h44 ) twitter

Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Amapaense acontece neste sábado (26)

Neste sábado (26), acontece o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Amapaense. O Oratório enfrentará o Independente em busca de uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. A partida será transmitida ao vivo pela TV Equinócio, afiliada da RECORD no Amapá, a partir das 16 horas.

Na outra chave da semifinal, Trem e Santos do Amapá já disputaram o primeiro jogo, que terminou empatado em 1 a 1.

Assista em vídeo - Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Amapaense acontece neste sábado (26)

