Prisão de Hytalo Santos reacende debate sobre segurança infantil na internet
Discussão sobre proteção de menores no ambiente virtual ganha força após prisão
A prisão do influenciador Hytalo Santos, que possui milhões de seguidores nas redes sociais, trouxe novamente à tona a discussão sobre a segurança de crianças e adolescentes no ambiente virtual. Especialistas consultados pelo Jornal da RECORD afirmam que as redes sociais não oferecem a proteção necessária para usuários mais jovens.
O conceito de adultização refere-se a forçar ou encorajar crianças e adolescentes a agirem como adultos. Isso se torna ainda mais grave quando ocorre a sexualização desses menores. Hytalo Santos está sob investigação por supostamente ter promovido esse tipo de conteúdo em suas plataformas.
Especialistas alertam que a busca por curtidas e comentários pode levar jovens a desenvolverem distúrbios psiquiátricos, incluindo problemas de autoestima e transtornos de ansiedade e depressão. A pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro destaca que Hytalo Santos é apenas um exemplo entre muitos influenciadores que exploram menores nas redes sociais, cujos conteúdos podem ser usados por criminosos em redes obscuras.
