Prisões de membros de torcida organizada do Palmeiras por emboscada

Minuto JR: Polícia prende integrantes de organizada do Palmeiras por emboscada contra cruzeirenses

Seis membros de uma torcida organizada do Palmeiras foram detidos pela Polícia Civil. Eles são suspeitos de participar de uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro em outubro do ano passado. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e preventiva. Quatro suspeitos estão foragidos.

A operação policial buscou desmantelar o grupo envolvido no incidente violento. As investigações continuam em busca dos suspeitos que permanecem foragidos, enquanto os detidos aguardam o desenrolar do processo judicial.

