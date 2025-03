Prisões expõem aumento de roubos de alianças em São Paulo Crimes envolvendo ouro crescem mais de 90% no estado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 23h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 23h06 ) twitter

Homem é preso suspeito de pertencer a quadrilha especializada em roubar alianças de ouro, em SP

Um homem foi detido em Embu das Artes, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubar alianças de ouro. Dados da Secretaria da Segurança Pública indicam um aumento superior a 90% nos roubos desse tipo em janeiro, comparado ao mesmo período do ano anterior.

O suspeito já havia sido preso em fevereiro por tentar roubar um relógio de luxo em São Paulo, mas foi liberado após audiência de custódia. Ele continuou cometendo crimes e foi flagrado em imagens roubando uma motociclista na mesma cidade onde tinha sido detido inicialmente. Três alianças foram encontradas com um menor também envolvido nos crimes; ele estava armado e com uma moto roubada.

Esses roubos frequentemente alimentam o mercado ilegal de ouro, onde as joias são vendidas sem comprovação de origem. No centro de São Paulo, há compradores que adquirem ouro sem exigir documentação, dificultando a ação policial. Enquanto o Banco Central regula o ouro como ativo financeiro para bancos e corretoras, as joalherias não têm a mesma fiscalização rigorosa, contribuindo para a continuidade desses crimes. Nos últimos dois anos, 30 receptadores foram presos no estado.

