Programa israelense auxilia investigação no caso Vitória em Cajamar Tecnologia recupera dados apagados de celulares de suspeitos 13/03/2025 - 23h41

Caso Vitória: conteúdo apagado de celulares dos suspeitos é recuperado por programa israelense

Um programa israelense está sendo utilizado para recuperar dados apagados dos celulares apreendidos de suspeitos no caso da morte de Vitória Regina de Souza, na Grande São Paulo. A polícia científica analisa mensagens, fotos e vídeos dos dez aparelhos confiscados.

Guardas civis encontraram uma peça de roupa feminina e um canivete perto do local onde o corpo da jovem foi abandonado. Esses itens serão periciados junto com ferramentas identificadas como pertencentes à família do único suspeito preso até agora, Maicol Sales dos Santos, que nega envolvimento no crime apesar de vestígios de sangue terem sido encontrados em sua casa e carro.

Daniel Lucas Pereira teve sua prisão negada pela Justiça. Ele afirma não ter participação no crime e era próximo da família da vítima. Vitória desapareceu após sair do shopping onde trabalhava em 26 de fevereiro; seu corpo foi descoberto uma semana depois. A família busca respostas para superar essa perda dolorosa.

