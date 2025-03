Protesto no Rio após morte de ambulante por bala perdida Manifestantes bloqueiam vias na Pavuna em resposta à tragédia JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 00h22 (Atualizado em 14/03/2025 - 00h22 ) twitter

12 ônibus são sequestrados em protesto contra a morte de um ambulante por bala perdida no RJ

Após a morte de Marcelo Santos Martins, um ambulante de 52 anos atingido por uma bala perdida enquanto saía para trabalhar, um protesto ocorreu no Complexo do Chapadão, uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Doze ônibus foram sequestrados por manifestantes e usados para bloquear o trânsito na Pavuna, zona norte da cidade.

Durante o protesto, criminosos armados abordaram motoristas de ônibus, exigindo as chaves dos veículos. O helicóptero da RECORD capturou imagens dos suspeitos em motocicletas. A Polícia Militar foi acionada para controlar o tumulto e utilizou balas de borracha contra os manifestantes. Apesar disso, os policiais não revidaram quando atacados por traficantes.

A origem do disparo que matou Marcelo ainda está sob investigação pela Polícia Civil. Desde agosto do ano passado, a PM mantém uma presença contínua na região dominada por uma grande facção criminosa.

