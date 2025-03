Protestos contra o Hamas ganham força na Faixa de Gaza Moradores clamam pelo fim do domínio do grupo e pela paz na região JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h51 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novos protestos contra o Hamas surgem na Faixa de Gaza e grupo perde força no território palestino

Na Faixa de Gaza, protestos contra o Hamas se intensificam, sinalizando uma possível perda de influência do grupo no território palestino. Os manifestantes pedem o fim do conflito e a saída do grupo, que controla a região desde 2007.

Desde então, a pobreza aumentou significativamente e conflitos com Israel se intensificaram. Moradores expressam insatisfação com a guerra contínua e suas consequências devastadoras, como a falta de moradia e sustento, além da perda de vidas. Um morador desabafa: “Pare a guerra, já tivemos o suficiente. Estamos cansados, não temos mais casa, comida e perdemos nossos familiares.”

Especialistas acreditam que a continuidade dos protestos pode enfraquecer ainda mais o Hamas. No cenário internacional, Israel e o Hamas não chegaram a um acordo para prolongar o cessar-fogo. O premiê israelense Benjamin Netanyahu alertou para um aumento da pressão militar caso os reféns não sejam libertados. Recentemente, dois foguetes foram disparados de Gaza em direção a Israel, mas sem causar vítimas.

Assista em vídeo - Novos protestos contra o Hamas surgem na Faixa de Gaza e grupo perde força no território palestino

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!