Protocolo de morte encefálica de jogador do Bragantino é interrompido após sinais de tosse Decisão médica ocorre após jogador apresentar quadro de tosse JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h52 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h52 )

Jogador do Bragantino que sofreu acidente de carro tem protocolo de morte encefálica interrompido

O protocolo de morte encefálica do jogador Pedro Severino, do Bragantino, foi interrompido após ele apresentar sinais de tosse. O jovem atleta, de 19 anos, permanece sedado e sob ventilação mecânica depois de sofrer um grave acidente de carro no interior de São Paulo . O acidente ocorreu na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana, quando o carro em que Pedro estava colidiu com a traseira de um caminhão. Outro jogador do clube também estava no veículo e sofreu apenas ferimentos leves. O hospital informou que caso não haja evolução clínica no quadro de Pedro Severino, o protocolo poderá ser retomado.

Assista em vídeo - Jogador do Bragantino que sofreu acidente de carro tem protocolo de morte encefálica interrompido

