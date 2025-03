Pumas processa Daniel Alves por quebra de contrato Clube mexicano busca indenização após prisão do jogador JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 00h10 (Atualizado em 07/03/2025 - 00h10 ) twitter

Daniel Alves é processado pelo Pumas após ser preso em acusação de estupro

O Pumas, clube de futebol do México, iniciou um processo contra Daniel Alves na Corte Arbitral do Esporte, alegando quebra de contrato após a prisão do jogador por acusação de estupro na Espanha. A equipe mexicana está pedindo uma compensação financeira de aproximadamente R$ 29 milhões. A audiência sobre o caso está programada para ocorrer em 25 de março. Daniel Alves foi detido em janeiro de 2023, enquanto ainda estava sob contrato com o Pumas, e recebeu uma sentença de quatro anos e meio de prisão. Atualmente, ele cumpre a pena em liberdade provisória.

