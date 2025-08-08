Logo R7.com
Putin considera encontro com Trump para discutir guerra na Ucrânia

Reunião pode ocorrer nos Emirados Árabes Unidos com participação de Zelensky

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a possibilidade de se reunir com Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, para discutir um possível fim do conflito na Ucrânia. A reunião pode acontecer nos próximos dias, com os Emirados Árabes Unidos sendo considerados um local viável para o encontro.

Durante uma reunião com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Putin destacou a necessidade de criar condições adequadas para que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também participe do encontro. Anteriormente, Trump afirmou que há boas chances de a reunião se concretizar.

