Putin considera encontro com Trump para discutir guerra na Ucrânia Reunião pode ocorrer nos Emirados Árabes Unidos com participação de Zelensky JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 22h56 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a possibilidade de se reunir com Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, para discutir um possível fim do conflito na Ucrânia. A reunião pode acontecer nos próximos dias, com os Emirados Árabes Unidos sendo considerados um local viável para o encontro.

Durante uma reunião com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Putin destacou a necessidade de criar condições adequadas para que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também participe do encontro. Anteriormente, Trump afirmou que há boas chances de a reunião se concretizar.

Veja também

‌



Um avião tinha autorização para decolar, quando a torre de controle percebeu a aproximação de outra aeronave

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Dois aviões quase batem antes de decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo PM revela detalhes do caso de brasileira investigada por matar cinco filhos em Minas Gerais Homem acusado de matar morador de rua é preso em São Paulo Passarelas formadas por cordas viram solução para atropelamentos de animais em rodovias no RS Confira a previsão do tempo para esta sexta (08) Mais de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado, segundo SUS Quase 400 pessoas são presas durante operação de combate à violência contra a mulher no Brasil Polícia Militar realiza operação para prender suspeitos de roubo em Paraisópolis, na zona sul de SP Estados Unidos dobram recompensa por informações sobre paradeiro de Nicolás Maduro Minuto JR: homem é preso durante operação no Complexo da Pedreira no Rio de Janeiro Desmatamento no Cerrado cai pela primeira vez no Brasil desde 2019 Mais de 15 mil ciclistas morreram em acidentes nos últimos dez anos no Brasil Benjamin Netanyahu diz que Israel pretende controlar toda a Faixa de Gaza Putin diz que pode se encontrar com Donald Trump para negociar possível fim da guerra da Ucrânia JR Dinheiro: 35% das pessoas com dívidas em atraso não fazem controle financeiro, aponta pesquisa Lula conversa com primeiro-ministro da Índia sobre taxas de 50% impostas pelos EUA Justiça torna réu ex-jogador de basquete preso por espancar a namorada dentro de elevador Lista de sobretaxas comerciais aplicadas pelos EUA entra em vigor nesta quinta-feira (07) Senadores de oposição alegam ter apoio para pedido de impeachment de Alexandre de Moraes Tarifaço: após reunião com governadores, Tarcísio de Freitas cobra ações do governo federal

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!